طريقة سهلة .. وصفة الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا



الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

إذا كنتي من محبي الكيك يمكن تتعلمي طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا.

المكونات:

3 بيضات



فانيليا – ملعقة صغيرة



سكر – كوب وربع

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زيت نباتي – ثلاثة أرباع كوبدقيق – كوب وثلاثة أرباع كوببيكنج باودر – ملعقة كبيرةزبدة – ملعقة كبيرةكاكاو – ربع كوبطريقة العمل1- في وعاء، ضعي البيض، السكر والفانيليا. اخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تمتزج.2- زيدي الزيت واخفقي حتى يمتزج الخليط.3- ضيفي الدقيق والبايكنغ باودر. اخفقي حتى يتجانس الخليط. يمكنك استخدام أحد بدائل البيكنج باودر بالكيك.4- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. أسكبي نصف خليط الكيك.5- ضيفي الكاكاو على النصف الثاني من خليط الكيك. اخفقي حتى تحصلي على خليط كيك بالشيكولاته.6- أسكبي خليط الكيك بالشيكولاتة فوق مزيج بالفانيليا. مرري سكين في المزيج حتى يمتزج اللونين مع بعضهما البعض قليلاً.7- أدخلي القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر على الوجه.