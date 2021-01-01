طريقة سهلة .. وصفة الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا
إذا كنتي من محبي الكيك يمكن تتعلمي طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا.
المكونات:
3 بيضات
فانيليا – ملعقة صغيرة
سكر – كوب وربع
زيت نباتي – ثلاثة أرباع كوب
دقيق – كوب وثلاثة أرباع كوب
بيكنج باودر – ملعقة كبيرة
زبدة – ملعقة كبيرة
كاكاو – ربع كوب
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي البيض، السكر والفانيليا. اخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تمتزج.
2- زيدي الزيت واخفقي حتى يمتزج الخليط.
3- ضيفي الدقيق والبايكنغ باودر. اخفقي حتى يتجانس الخليط. يمكنك استخدام أحد بدائل البيكنج باودر بالكيك.
4- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. أسكبي نصف خليط الكيك.
5- ضيفي الكاكاو على النصف الثاني من خليط الكيك. اخفقي حتى تحصلي على خليط كيك بالشيكولاته.
6- أسكبي خليط الكيك بالشيكولاتة فوق مزيج بالفانيليا. مرري سكين في المزيج حتى يمتزج اللونين مع بعضهما البعض قليلاً.
7- أدخلي القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر على الوجه.
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