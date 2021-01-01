طريقة سهلة .. وصفة الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة سهلة .. وصفة الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

صورة الخبر: الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا
الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

إذا كنتي من محبي الكيك يمكن تتعلمي طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا.
المكونات:
3 بيضات

فانيليا – ملعقة صغيرة

سكر – كوب وربع

زيت نباتي – ثلاثة أرباع كوب

دقيق – كوب وثلاثة أرباع كوب

بيكنج باودر – ملعقة كبيرة

زبدة – ملعقة كبيرة
كاكاو – ربع كوب

طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي البيض، السكر والفانيليا. اخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تمتزج.
2- زيدي الزيت واخفقي حتى يمتزج الخليط.
3- ضيفي الدقيق والبايكنغ باودر. اخفقي حتى يتجانس الخليط. يمكنك استخدام أحد بدائل البيكنج باودر بالكيك.
4- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. أسكبي نصف خليط الكيك.
5- ضيفي الكاكاو على النصف الثاني من خليط الكيك. اخفقي حتى تحصلي على خليط كيك بالشيكولاته.
6- أسكبي خليط الكيك بالشيكولاتة فوق مزيج بالفانيليا. مرري سكين في المزيج حتى يمتزج اللونين مع بعضهما البعض قليلاً.
7- أدخلي القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر على الوجه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة سهلة .. وصفة الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16641

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager