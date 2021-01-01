يتمكنون مستخدمو Spotify من التجسس على ما يستمع إليه الآخرون

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يمكن أن تتجسس عبر تطبيق Spotify على المستخدمين المهتم برؤية ما يفعلونه، وكيف يشعرون وحتى إلقاء نظرة على من هم، وكل ذلك دون علمهم، حيث تم إطلاق نشاط الأصدقاء في البداية للسماح للأشخاص بمشاركة الموسيقى مع الأصدقاء، لكن بعد ذلك وجد استخدامًا أكثر خداعًا لها، حيث تم إنشاء مقطع فيديو بواسطة مستخدم تيك توك michellevillafilipina ، والذي يوضح بالتفصيل كيف يمكن لأي شخص التطفل باستخدام Spotify.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كنت تعرف اسم مستخدم Spotify الخاص بهذا الشخص، وإذا كانت قوائم التشغيل الخاصة بهم ليست خاصة، فيمكنك رؤية قوائم التشغيل التي قاموا بإنشائها، ويمكنك متابعتهم أيضًا ورؤية نشاطهم إذا سمحوا بذلك.



تمت إضافة نشاط الأصدقاء إلى Spotify في عام 2015، لكنها اكتسبت مؤخرًا قوة جذب للأشخاص الذين يتطلعون إلى إلقاء نظرة أعمق على حياة شخص ما، وذلك فقط عن طريق معرفة اسم المستخدم ومن ثم عرض كل ما تم تشغيله وقوائم الأغانى دون معرفتهم.



شارك أحد المعلقين على الفيديو أنه تطفل أيضًا على الملف الشخصي لشخص ما، وشاركت أحرى، أن هذه هي الطريقة التي "اكتشفت بها أن زوجها السابق كان يواعد شخصًا جديدًا.



قالت ريجينا تيكوالو ، طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عامًا في كولورادو ، لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تستخدم الحيلة للتقرب من الأصدقاء ومعرفة المزيد عن المعارف.



ومع ذلك، فقد اعترفت باستخدامه للاطمئنان على الأشخاص الذين لم يعودوا في حياتها، وأخبرت وول ستريت جورنال أنها استخدمت الميزة للبحث عن حساب صديقها السابق في نوفمبر.



من ناحية أخرى، وجد فنانو الموسيقى هذه الأداة مفيدة في معرفة من قام بتنزيل أغانيهم، فتطفلت Peyton Stilling لتجد مكان سماع أغنيتها 'Healing' ، ووجدت عدة حسابات مع اللحن.



ومع ذلك، يمكنك لإلغاء تنشيط الميزة في التطبيق ، أن تنتقل إلى الصفحة الرئيسية، واضغط فوق الإعدادات، ويمكنك تبديل الخيار لإيقاف التشغيل ضمن Privacy & Social لـ iOS، و Social لـ Android فقط.