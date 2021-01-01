كيف يمكن معرفة الفرق بين البن المغشوش والأصلى..لعشاق القهوة..



القهوة القهوة

من منا لا يحب ويعشق القهوة، لما لها من رائحة ذكية منعشة وطعم لا يقاوم، وأمر أساسى هو بدأ اليوم بعد تناول كوب من القهوة اللذيذة، حتى يستعيد الشخص تركيزه ونشاطه.



وعشاق القهوة كثيرون، ويوجد من يحب تناولها ساخنة أو عليها كريمة أو مثلجة، وكل شخص على حسب ذوقه، والقهوة لها أنواع كثيرة وأسعار كثيرة، والبعض يشترى القهوة مطحونة ولا يعلم ما المكونات التي بداخلها، وهل هي أصلية أم مغشوشة لاحتوائها على مواد أخرى، وفقاَ لموقع "citygreens".



كيفية معرفة القهوة الأصلية من المغشوشة

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الطريقة الأولى:اختبار قرصةفي هذه الطريقة يمكن أخذ القليل من القهوة بين الأصابع وعصره، وإذا حدث وتشكلت على شكل كتلة متماسكة تشبه الكعكة، فهذا يعنى أنها مغشوشة، لأن حبوب القهوة صلبة وكبيرة، لا تلتصق ببعضها، وحبات الهندباء صغيرة وناعمة، وتميل إلى الإلتصاق ببعضها، وإذا كانت حبيبات القهوة تلصق ببعض فهذا يعنى أنها ليست قهوة.الطريقة الثانية:اختبار قطرات الماءفي هذه الطريقة يمكن وضع رشة من مسحوق القهوة على طبق، ثم يتم وضع قطرة من الماء عليها، وإذا كان المسحوق يمتص الماء بسهولة ويصبح أن يكون طرى الملمس، فهذا يعنى أنه يحتوى على الهندباء، وإذا أخذ وقت طويل حتى يتم أمتصاص الماء بشكل طويل، فهذا يعنى أنه قهوة أصلية.الطريقة الثالثة:اختبار سطح الماءيمكن في هذه الطريقة أن يتم أخذ كوب شفاف ملئ بالماء، يوتم وضع القليل من مسحوق القهوة عليه برفق شديد، ونرى ما يحدث، إذا طاف المسحوق على وجه الماء لبعض الوقت قبل أن يغرق بداخل الماء فهذا يعنى أنه قهوة، وإذا نزل للقاع فور وضعه على وجه الماء بسرعة، فهذا يدل أنه هندباء، أو أي بذور أخرى، وإذا أنتشر المسحوق بسرعة وله لون بنى أو يميل للون الأصفر، فهذا يحتوى على الكراميل أو الهندباء.