فيديو .. برايتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي



برايتون يقصي ليفربول برايتون يقصي ليفربول

خرج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من برايتون بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأخير في الدور الرابع من البطولة.



الهزيمة هي الثانية لليفربول ضد برايتون خلال الموسم الحالي في ثلاثة مباريات، إذ انتهت مباراتي الدوري بين الفريقين بفوز برايتون في واحدة والتعادل في واحدة.



وسجل هدفا برايتون في المباراة كل من لويس دانك وكارو ميتوما، بينما سجل هارفي إيليوت هدف ليفربول الوحيد.

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ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد أن كان قد حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب تشيلسي.بدأ محمد صلاح في هجوم ليفربول من بداية المباراة برفقة كودي جاكبو وهارفي إيليوت.أحداث المباراةكاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بمتابعة لتصدي الحارس بقدمه اليمنى ولكن المدافع لويس دانك أنقذ الكرة من على خط المرمى.ورد ترينت أليكساندر أرنولد بإنقاذ آخر من على خط المرمى في الدقيقة الـ 15 من تسديدة سولي مارش.وأهدر صلاح انفرادا بالمرمى في الدقيقة الـ 24 بعد تمريرة من إيليوت ولكن الكرة مرت بجوار المرمى.وتقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عن طريق إيليوت بعد تمريرة من محمد صلاح لينفرد ويضع الكرة في الشباك بقدمه اليمنى.وتعادل برايتون في الدقيقة الـ 39 عن طريق دانك بعد تسديدة من طارق لامبتي لتلمس الكرة الأول وتغير اتجاهها نحو المرمى.وفي الشوط الثاني حاول صلاح استغلال عرضية من أرنولد لتسجيل الهدف الثاني ولكن الكرة جاءت من صدره ضعيفة بجوار المرمى.وكاد سولي مارش أن يتقدم لبريتون في الدقيقة الـ 71 بعد عرضية من ميتوما أمام المرمى ولكن أليسون تصدى لكرة واتردت من ميتوما خارج المرمى.وسجل ميتوما هدفا قاتلا لبراتيون في الدقيقة الـ 91 بطريقة رائعة بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء ليمر من جو جوميز ويسدد بقوة في الشباك.وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، بينما سيلعب برايتون ضد بورنموث.