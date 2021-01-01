اكتشاف حطام سفينة هولندية غارقة منذ 350 عامًا

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عثر خبراء على حطام سفينة حربية هولندية أغرقتها البحرية الملكية البريطانية قبل 350 عامًا، بعد التعرف على حطام غامض قبالة سواحل إيستبورن، اليوم سيتم منح حطام السفينة حماية خاصة من بريطانيا بموجب قانون المملكة المتحدة، وقبل عدة قرون أغرقت السفينة الهولندية بعدما تسببت في دمار في القناة الإنجليزية خلال القرن السابع عشر.



البحرية البريطانية أغرقت السفينة فى الحرب الأنجلو هولندية الثانية

وحسبما ورد في صحيفة "The Telegraph"، كشف الخبراء أن السفينة التي تقع الآن على عمق 100 قدم تحت السطح هي Klein Hollandia ، التي شاركت في معارك كبرى في الحرب الأنجلو هولندية الثانية قبل أن تصعد على متنها القوات الإنجليزية وتدمرها في عام 1672.



خبراء بريطانيون وهولنديون شاركوا فى كشف هوية السفينة الغارقة

من جانبه، قال وزير التراث لورد باركنسون: "إن تحديد هوية كلاين هولانديا يقدم لمحة عن القرن السابع عشر، مما يمنحنا فرصة لمعرفة المزيد عن التاريخ البحرى لهذه الفترة والكشف عن الكنوز التي كانت تحت الماء لمئات من السكان".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه بفضل هذه الشراكة بين المملكة المتحدة وهولندا، تمكنا من حل بعض الألغاز المرتبطة بهذا الحطام".وتم العثور على حطام السفينة كلاين هولانديا من خلال تحقيق مشترك أجراه خبراء بريطانيون وهولنديون، قدم تحليلهم لمدفع مفصل، أدلة على هوية السفينة، وكانت المدافع مكتوبة باسم صانع أسلحة رئيسى، مع وضع علامة عليها على أنها هولندية، وتاريخ 1670، مما يعني أن السفينة يجب أن تكون قد سقطت بعد هذا التاريخ.البحرية البريطانية استهدفت السفينة أثناء مرورها عبر القناة الإنجليزيةسقطت السفينة أيضًا بشحنة من رخام كرارا الثمين من إيطاليا، مما سمح للمؤرخين بتتبع الأساطيل التي انتقلت من البحر الأبيض المتوسط بالقرب من هذا التاريخ، وخلصوا إلى أن السفينة كانت جزءًا من سرب بقيادة أميرال دي هايسي.تظهر السجلات أن هذا السرب تعرض لهجوم من قبل القوات البريطانية أثناء مروره عبر القناة الإنجليزية، وأنه أثناء الاشتباك تعرضت السفينة Klein Hollandia لأضرار بالغة، وغرقت قبل أن ينزل من على متنها البحارة الهولنديون والبريطانيون.واليوم الموقع محمى بموجب قانون حماية الحطام لعام 1973، والذى قال اللورد باركنسون، إنه سيسمح للمملكة المتحدة بحراسة الموقع "للأجيال القادمة لمواصلة البحث".