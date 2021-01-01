تطلق كيت ميدلتون حملة توعية جديدة للاهتمام بالتربية المبكرة للأطفال

تقود كيت ميدلتون أميرة ويلز، حملة جديدة مثيرة لتسليط الضوء على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، حيث أصدرت أميرة ويلز، 41 عامًا، بيان تعلن فيه الحملة الجديدة لمركزها الملكى للطفولة المبكرة، وفقًا لموقع people.
مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة يطلق حملة توعية للتربية المبكرة
وقالت الأميرة الأم لثلاثة أطفال، فى البيان: "هذا الأسبوع، يسعدني الكشف أن مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة سيطلق حملة توعية جديدة كبيرة، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للسنوات الخمس الأولى من حياتنا في تشكيل البالغين، خلال طفولتنا المبكرة جدًا، تتطور أدمغتنا بمعدل مذهل - أسرع من أي وقت آخر في حياتنا".
وأضافت: "تشكل تجاربنا وعلاقاتنا ومحيطنا في تلك السن المبكرة بقية حياتنا، إنه وقت نضع فيه أسس الحياة ولبناتها، عندما نتعلم كيف نفهم أنفسنا، ونفهم الآخرين، ونفهم العالم الذي نعيش فيه".
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