تحديد موقف الثلاثي .. تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب

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مران الأهلي الأول في المغرب


خاض الأهلي مرانه الأول في المغرب على ملعب سانيه الرمل في مدينة تطوان استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخاض اللاعبين تدريبات استشفائية وبدنية متنوعة تحت قيادة أندريس أندويا مدرب الأحمال للتخلص من الإجهاد.

واجتمع الجهاز الفني بقيادة كولر باللاعبين قبل انطلاق المران.

وتدرب اللاعبين على الكرات العرضية والضربات الثابتة خلال المران.

واتنظم الثلاثي حسين الشحات ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم في المران وحرص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة الثلاثة لاعبين.

وخاض رباعي حراس المرمى تدريبات قوية متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

وتسلم سيد عقد الحفيظ مدير الكرات الرسمية للبطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".
وشهد المران هطول أمطار غزيرة في بدايته لم تؤثر على تدريب اللاعبين.

ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.

وفي حالة فوز الأهلي على أوكلاند سيلعب مع سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي حال فوزه في أول مباراتين.

المصدر: FilGoal

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