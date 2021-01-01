تفاصيل .. العرض المقدم لـنجم الزمالك والقيمة المادية

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صورة الخبر: فريق الزمالك
فريق الزمالك


تلقى نادي الزمالك عرضًا دنماركيًا لضم نجمه إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى العرض في الفترة الماضية، وأن إدارة النادي تقيّم الوضع حاليًا لحسم قرارها النهائي.

كما علم FilGoal.com أن نادي ميدتيلاند هو صاحب العرض والذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار أمريكي.

وسيضع الزمالك رأي جهازه الفني في عين الاعتبار، وقد يستقر على القرار النهائي بحلول صباح غد الإثنين.

ويحتل ميدتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميدتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميدتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.
ويمتلك ميدتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميدتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وسبق لـ إمام عاشور اللعب في صفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة من المحلة.

ويمتلك عاشور 6 مباريات دولية مع منتخب مصر، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما ظهر في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

المصدر: filgoal

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