

زيلينسكي زيلينسكي

صرح العقيد في الجيش البريطاني، ريتشارد كيمب، لصحيفة "إكسبرس" بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيواجه تحديين رئيسيين بعد ضربة روسيا القاضية المرجّحة لجيشه.



وقال كيمب: "زيلينسكي يعاني الآن من صداعين كبيرين. يجب على القوات الأوكرانية الدفاع عن نفسها من هجوم روسي شامل، وتنظيم تقدمها تزامنا مع ذلك. فهل سيكونون قادرين على هذين الأمرين معا؟ هذا سؤال كبير".



وصرح العقيد البريطاني في وقت سابق بأن روسيا ستنتصر في شرق أوكرانيا على الرغم من تقارير وسائل الإعلام الغربية وما تورده من أنباء تروّج لصمود قوات زيلينسكي.