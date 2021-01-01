مشروب التخسيس ماء الزنجبيل والكزبرة لإنقاص الوزن



الزنجبيل الزنجبيل

إذا كنت تتبع نظامًا لفقدان الوزن، فستعرف مدى صعوبة الحفاظ على نظام غذائي صحي وإدارة حصص الوجبات، غالبًا ما نستمر في التلاعب بين ما نأكله وما يجب تجنبه، وينتهي بنا المطاف بالبقاء جائعين، ويقترح خبراء التغذية أنه إذا قمت بإثراء نظامك الغذائي بالأطعمة والمشروبات المغذية ، فإنه يسرع عملية فقدان الوزن، وإليك أحد خيارات المشروبات المغذية ويعد خيارًا مثاليًا لإضافته إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، إنه ماء الزنجبيل والكزبرة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".



الفوائد الصحية لمياه الزنجبيل والكزبرة

كان كل من الزنجبيل والكزبرة جزءًا من ممارسة الطب التقلدى، فهى مكونات المطبخ الشهيرة متعددة الاستخدامات وتثريها بمجموعة واسعة من الخصائص المفيدة للصحة، عندما يجتمع كلا المكونين معًا، فإنهما يصنعان مشروبًا مليئًا بالطاقة للتغذية الشاملة، الزنجبيل لتخفيف الوزن، وشرب ماء الزنجبيل في الصباح الباكر جيد لأنه يقلل من احتباس الماء ويساعد في الهضم والتمثيل الغذائي، وتساعد هذه العوامل على التخلص من دهون البطن وخسارة الوزن الزائد.



تحفز الكزبرة الإنزيمات والعصائر الهضمية المعروفة بتعزيز الجهاز الهضمي، إنه مصدر جيد للألياف، أيضًا الزنجبيل والكزبرة مليئة بالعناصر الغذائية.

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ما هو الوقت المناسب لشرب ماء الزنجبيل والكزبرةكما ورد في دراسات مختلفة ، يجب استهلاك ماء الزنجبيل وماء الكزبرة كأول شيء في الصباح، هذا يعني أنه يمكنك دمج المشروبات معًا وتناولها يوميًا (في الصباح) لتحقيق أقصى استفادة من ماء الزنجبيل والكزبرة.كل ما تحتاجه لصنع ماء الزنجبيل والكزبرةنقع نصف بوصة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من بذور الكزبرة في كوب من الماء.احتفظ بها بين عشية وضحاها.نقعها في صباح اليوم التالي لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.يصفى الماء ويشرب، قم بتضمين هذا المشروب في طقوسك الصباحية وابدأ يومك بصحة جيدة.