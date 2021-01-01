الرئاسة: يؤكد مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة



الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي



قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل زيارته اليوم، إلى أذربيجان، بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين، وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأضاف السفير بسام راضي أن مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان أكد تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر، في ضوء ما نراه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي، لنشاط الاستثمارات الأجنبية.