احجز سامسونج Galaxy s23 واحصل على خصم 3000 جنيه



Galaxy s23 Galaxy s23

مع اقتراب علامة سامسونج الكورية رائد صناعة الهواتف الذكية فى العامل من تدشين سلسلتها الأبرز والأحدث لهذا العام Galaxy S23، أتاحت الحجز المسبق لهواتفها الرائد من خلال موقعه الرسمي فى الدول المتاجة عبرها، بخصم يصل إلى 3000 جنيه.



وفقاً لموقع “فون آرينا” التقني، متبقي على إنتهاء الحجز “أونلاين” لهواتف Galaxy S23 حوالى 4 أيام فقط، ولتشجيع الصانع الكوري للشراء عبر المتجر الإلكتروني والحجز المسبق، هناك خصم يبدأ من 50 دولار أمريكي، عبارة عن رصيد فى كارت سامسونج عند شراء الهاتف.



وكذلك نفس القيمة 50 دولار عند شراء لابتوب سامسونج Galaxy Book، وعند حجز الهاتف واللابتوب تصل القيمة إلى 100 دولار أمريكي، مايعادل 3000 جنيه مصري.

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جدير بالذكر أن سامسونج ستطرح سلسلة هواتفها أولاً فى دولتي ألمانيا واسبانيا، على أني يتم طرحه بباقي الدول تباعاً.أسعار سلسلة Galaxy S23 الرسمية :Galaxy S23 :سعة 128 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 950 يورو.سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1009 يورو.Galaxy S23 Plus :سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1200 يورو.سعة 512 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1320 يورو.Galaxy S23 Ultra :سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1399 يورو.سعة 512 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت بسعر 1579 يورو.