احجز سامسونج Galaxy s23 واحصل على خصم 3000 جنيه

مع اقتراب علامة سامسونج الكورية رائد صناعة الهواتف الذكية فى العامل من تدشين سلسلتها الأبرز والأحدث لهذا العام Galaxy S23، أتاحت الحجز المسبق لهواتفها الرائد من خلال موقعه الرسمي فى الدول المتاجة عبرها، بخصم يصل إلى 3000 جنيه.
وفقاً لموقع “فون آرينا” التقني، متبقي على إنتهاء الحجز “أونلاين” لهواتف Galaxy S23 حوالى 4 أيام فقط، ولتشجيع الصانع الكوري للشراء عبر المتجر الإلكتروني والحجز المسبق، هناك خصم يبدأ من 50 دولار أمريكي، عبارة عن رصيد فى كارت سامسونج عند شراء الهاتف.
وكذلك نفس القيمة 50 دولار عند شراء لابتوب سامسونج Galaxy Book، وعند حجز الهاتف واللابتوب تصل القيمة إلى 100 دولار أمريكي، مايعادل 3000 جنيه مصري.
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