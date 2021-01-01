تقدم Realme هاتف Realme GT Neo 5 الشهر المقبل بتقنية الشحن بقدرة 240W



Realme GT Neo 5 Realme GT Neo 5

أكدت شركة Realme بشكل رسمي على خططها لإطلاق هاتف Realme GT Neo 5 الشهر المقبل بتقينة الشحن السريع بقدرة 240W.



شاركت Realme إعلان تشويقي جديد كشفت من خلاله عن دعم هاتفها القادم Realme GT Neo 5 بترقية جديدة في تقنية الشحن السريع.



ولقد رصد الإعلان التشويقي على منصة Weibo، حيث أشار الإعلان إلى أن الحدث المرتقب يعقد الشهر المقبل دون تحديد دقيق لموعد المؤتمر.

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ويؤكد الإعلان التشويقي على أن Realme GT Neo 5 سيكون أول الهواتف الذكية في العالم التي تتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W.من جانب أخر رصد الهاتف في عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية والتي كشفت عن بعض تفاصيل هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.أيضاً توضح التسريبات خطط الشركة لدعم الهاتف بمستشعر Sony IMX890 رئيسي في الكاميرة الخلفية، والذي يدعم أيضاً ميزة التثبيت البصري.كما رصد الهاتف في صور مسربة ثلاثية الأبعاد أوضحت التصميم ثنائي الألوان للغطاء الخلفي، مع وحدة الكاميرة المميزة باللون الأسود بينما يأتي الجزء الأخر باللون الأبيض.ومن المتوقع أن يأتي Realme GT Neo 5 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 144Hz.وينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت في أعلى نموذج في سعة UFS 3.1.يذكر أن هاتف Realme GT Neo 5 ينطلق للأسواق باثنان من النماذج التي تختلف في قدرة البطارية وسرعة الشحن، حيث يأتي النموذج الأول بقدرة بطارية 4600 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 240W، بينما يأتي النموذج الثاني بقدرة بطارية 5000 mAh، بقدرة 150W.