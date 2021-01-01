يكشف تسريب تحديث iOS 17 عن الاسم الرمزي والعديد من التغييرات في التطبيقات



iOS 17 iOS 17

تم نشر تقرير مسرب حول iOS 17 بواسطة LeaksApplePro (عبر HowToiSolve) وهو مليء بالتفاصيل البسيطة حول التحديث الجديد.



فعلى ما يبدو، تخلى كود iOS 17 عن بعض الأدلة حول ما يمكن توقعه لنظام التشغيل الذي سيتم استخدامه على هواتف iPhone 15 الذكية. ويقدم التسريب أيضًا الاسم الرمزي لـ iOS 17، والذي يبدو أنه “Dawn”، في حين أن الاسم الرمزي لنظام iOS 16 كان “Sydney”.



تشمل تطبيقات iOS 17 تغييرات أو تحسينات طفيفة، بما في ذلك التذكيرات والملفات و Find-My و Fitness. يذكر المصدر أيضًا تغييرًا طفيفًا في تطبيق Wallet ويرى أن هذا قد يكون بسبب Apple Pay لاحقًا.

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ونظرًا لأن فنيي برامج أبل يركزون بشكل مزعوم على “الاستقرار والكفاءة”، فقد لا يكون هناك الكثير من الاختلاف المرئي بين iOS 17 و iOS 16 (حاليًا iOS 16.3). هناك أيضًا إشارة إلى أن تطبيق Mail أصبح أسهل في الاستخدام.ومع ذلك، يتحدث LeaksApplePro عن بعض التغييرات الأكثر أهمية في Apple iOS 17 أيضًا، بما في ذلك نظام تنقل محسّن لتطبيق الموسيقى.يُزعم أيضًا أن تطبيق Home جاهز لإجراء إصلاح شامل، على الرغم من عدم تقديم أي شيء محدد في الوقت الحالي فيما يتعلق بالتغييرات. ويقال إنه سيكون هناك أيضًا تطبيق دعم نظارات AR / VR جديد تم إدخاله في iOS 17، وبالتالي زيادة ربط النظام البيئي لبرامج أبل.