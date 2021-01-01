يكشف تسريب تحديث iOS 17 عن الاسم الرمزي والعديد من التغييرات في التطبيقات

تم نشر تقرير مسرب حول iOS 17 بواسطة LeaksApplePro (عبر HowToiSolve) وهو مليء بالتفاصيل البسيطة حول التحديث الجديد.
فعلى ما يبدو، تخلى كود iOS 17 عن بعض الأدلة حول ما يمكن توقعه لنظام التشغيل الذي سيتم استخدامه على هواتف iPhone 15 الذكية. ويقدم التسريب أيضًا الاسم الرمزي لـ iOS 17، والذي يبدو أنه “Dawn”، في حين أن الاسم الرمزي لنظام iOS 16 كان “Sydney”.
تشمل تطبيقات iOS 17 تغييرات أو تحسينات طفيفة، بما في ذلك التذكيرات والملفات و Find-My و Fitness. يذكر المصدر أيضًا تغييرًا طفيفًا في تطبيق Wallet ويرى أن هذا قد يكون بسبب Apple Pay لاحقًا.
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