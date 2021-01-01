عقوبة استخدام واتس آب أثناء العمل تصل الى مليون دولار

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فرض بنك مورجان ستانلي غرامات تزيد عن مليون دولار على موظفيه في إطار سعيه للقضاء على إساءة استخدام تطبيق واتس آب وتطبيقات أخرى لإجراء أعمال رسمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن تقرير صدر الخميس الماضي.



تم سن العقوبات بعد موافقة مورجان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق واتس آب لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.



أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن المصرفيين، الذين يتم اكتشاف أنهم قاموا باستخدام تطبيق واتس آب بشكل غير لائق قد يتعرضون للغرامات في أي منصب بداية من "بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار" لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك.

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يزعم أن حجم كل غرامة سيتم تحديده من خلال نظام تصنيف بناءً على عوامل مثل ما إذا كانت رسائل واتس آب هي المخالفة الأولى، وإجمالي عدد الرسائل التي تم إرسالها.وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل أو سيتم استرداده من الحوافز أو المكافآت، التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.في أواخر عام 2020، أصدر بنك مورجان ستانلي قرارات إنهاء خدمة إثنين من المديرين التنفيذيين في إدارة تداول السلع، اللذين أفادت التقارير قيامهما بانتهاك اللوائح الإدارية للبنك بشأن استخدام أدوات الاتصال الخارجية.