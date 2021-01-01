تعرف على سعر جوال Vivo V25 Pro في الإمارات



Vivo V25 Pro Vivo V25 Pro

تطرح شركة "فيفو" جوالها الذكي V25 pro بمجموعة من المواصفات الرائعة أهمها إعداد الكاميرات، بمستشعر رئيسي 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع إمكانية التصوير الليلي بشكل رائع، كل ذلك بسعر 1,999 درهم إماراتي.



مواصفات جوال فيفو V25 pro



يأتي مع شاشة AMOLED حجم 6.56 بوصة دقة 1080x2376 بيكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة HDR10+ مع درجة سطوع 1300 شمعة وكثافة بيكسلات 398 لكل بوصة مع واجهة مستخدم Funtouch 12 ونظام تشغيل أندرويد 12.

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Vivo V25 Proيتم تشغيل الجهاز من خلال معالج ميدياتك Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة، واحد Cortex-A78 بتردد ميقاتي 3.0 جيجاهرتز، و 3 نوى Cortex-A78 بتردد 2.6 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Mali-G77 MC9 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128GB أو 256GB روم ولا يدعم الجهاز تركيب كارت ميموري خارجي.Vivo V25 Proيحزم الجوال بطارية مدمجة سعة 4830 مللي أمبير في الساعة بقوة شحن سريع 66 وات وتصل من 0 إلى 66% خلال 15 دقيقة و 71% خلال 30 دقيقة، وهو جهاز بوزن إجمالي 190 جم و سمك 8.6 مم مع عرض 73.5 مم و طول 158.9 مم وهو مقاوم للخدوش والتراب والتعرق.سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية موبايل 5G للشباب.. فيفو تتحدى سامسونج بهاتف متطور ورخيصيأتي الجوال بمستشعر بصمات الأصابع البصري تحت الشاشة مع مستشعر تقارب وتسارع بوصلة و جيرسكوب مع دعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct و وبلوتوث 5.2, A2DP, LE مع دعم نظم الملاحة GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC و تحديد الموقع الجغرافي GPS.بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي بثلاث كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجابيكسل والثانية 8 ميجابيكسل والثالثة 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.