تقدم جوجل خدمات جديدة عن حجز الفنادق والطيران فى الاتحاد الأوروبي.. اعرف التفاصيل



جوجل جوجل

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الشركة المملوكة لشركة Alphabet وافقت على إدخال تغييرات على Google Store وGoogle Play Store وGoogle Hotels وGoogle Flights بعد المناقشات مع شبكة تعاون حماية المستهلك (CPC) في عام 2021 ، وفقًا لتقرير theverge.



ونرى عددًا متزايدًا من المستهلكين يلجأون إلى الإنترنت لحجز عطلاتهم أو إجراء عمليات شراء أو استشارة مراجعة، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ، ديدييه رايندرز ، في بيان: "يحق للمستهلكين فى الاتحاد الأوروبي الحصول على معلومات واضحة وكاملة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة، والالتزامات التي قطعتها Google هي خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه."



وقريباً، ستميز Google Flights وGoogle Hotels بوضوح بين الخدمات التي تقدمها Google والحالات التي تعمل فيها كوسيط لشركات أخرى، وتوضح متى يتم استخدام الأسعار المرجعية للخصومات المعلن عنها على النظام الأساسي.

قد يعجبك أيضا...

كما ستوضح Google أيضًا أن Google Hotels لا تتحقق من مراجعاتها ، وقد وافقت على اتباع نفس التزامات الشفافية مثل منصات الإقامة الأخرى مثل بوكينج دوت كوم .وتتضمن التغييرات القادمة إلى متجر Google Play ومتجر Google ، تزويد المستهلكين بمعلومات أوضح عن تكاليف التسليم، وحق السحب، وتوافر خيارات الإصلاح أو الاستبدال عند توفرها، كما سيتم أيضًا توفير معلومات إضافية حول الشركات، بما في ذلك الأسماء التجارية والعناوين ومعلومات الاتصال.وستوضح Google أيضًا كيفية تصفح إصدارات البلدان الأخرى من متجر Google Play وتسهيل التحسينات في إمكانية الوصول إلى التطبيقات عبر الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب السماح للمستهلكين باستخدام طرق الدفع من أي دولة في الاتحاد الأوروبي.ولا تزال Google تتعرض لضغوط من السلطات الأوروبية للامتثال الكامل للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحظر الجغرافى، بينما تقول Google أنه يمكن للمستخدمين تغيير بلد إقامتهم مرة واحدة في العام من أجل الوصول إلى التطبيقات والخدمات المحلية لدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ، فإن CPC تجادل بأن هذا ينتهك لوائح الحظر الجغرافي حيث يمكن أن يؤدي تغيير الموقع إلى فقدان المحتوى و الائتمان المعلق.وقال رايندرز: "ندعو Google إلى الامتثال الكامل للائحة الحظر الجغرافي ، مما يضمن أن المستهلكين يمكنهم التمتع بنفس الحقوق والوصول إلى نفس المحتوى ، أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي".ووافقت Google بالإضافة إلى ذلك على تقييد حقها في إلغاء الطلبات بشكل مستقل أو تغيير الأسعار في متجر Google وستتواصل مباشرةً مع سلطات حماية المستهلك الأوروبية لإزالة المحتوى غير القانوني عبر عنوان بريد إلكتروني مخصص.ولم تعلن Google عن موعد تحديث خدماتها ، أو إذا كانت المعلومات الأكثر وضوحًا ، فسيتم توسيع نطاق المعلومات الأكثر دقة للمستهلكين خارج الاتحاد الأوروبي.