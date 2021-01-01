بالتواريخ تفاصيل أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يناير

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يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد حتى نهاية شهر يناير الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويرى بعضها بالعين المجردة فى مشاهد بديعه. وينشر "اليوم السابع" بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يناير الجارى، كما يلى: 26 يناير - القمر والمشتري يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساءا في اليوم الأول، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني، علما بأن القمر يكون أسفل المشتري يوم 25 يناير، ثم أعلى المشتري يوم 26 يناير. 30 يناير - استطالة عطارد يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى ان يختفي في زخم ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. 31-30 يناير - القمر والثريا والمريخ يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى، فيترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31، ويظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثاني.



