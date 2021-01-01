تتيح «تويتر» ميزة جديدة للمستخدمين بشأن تعليق الحسابات

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شركة «تويتر»، أتاحت أمس الجمعة، إمكانية طعن المستخدمين، على تعليق حساباتهم، بدءًا من أول فبراير المقبل، وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيلها.

لن يتم تعليق الحسابات إلَّا في حالة الانتهاكات الجسيمة
ووفقًا للمعايير الجديدة، التي جاءت بعد شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للشركة في أكتوبر الماضي، فإنه لن يتم تعليق الحسابات إلَّا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة، فيما تشمل الانتهاكات الجسيمة، الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

تعرض «ماسك» لانتقادات بعد تعليق حسابات العديد من الصحفيين
وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الشركة أعلنت أنها ستتخذ من الآن فصاعدًا إجراءات أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر الماضي، تعرض «ماسك» لانتقادات بعد تعليق حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير، لكنه أعاد تفعيلها في وقت لاحق.

المصدر: السلطة

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