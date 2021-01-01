تناقش بي واي دي الصينية شراء مصنع فورد في ألمانيا



بي واي دي بي واي دي

تتطلع شركة بي واي الصينية إلى تعزيز تواجدها في أوروبا وتجري الشركة محادثات مع فورد الأمريكية لشراء مصنع تجميع السيارات التابع لها في ألمانيا.



ذكرت صحيفة أمريكية أن وفداً من شركة فورد سيسافر من ألمانيا إلى الصين الأسبوع المقبل لمناقشة شروط البيع مع بي واي دي، وذلك نقلاً عن مصادر داخل الشركة الأمريكية لم تسمها الصحيفة، ومن ناحية أخرى، لا تزال الأسعار والشروط الأخرى للصفقة غير معروفة بعد.



من الواضح أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية مما يعني أنه ليس من المؤكد أن تقدم الشركة الصينية على شراء مصنع فورد الألماني. أيضاً، هناك شركات أخرى تناقش شراء مصنع فورد، أي أن فورد سيكون لديها خيارات أوسع.