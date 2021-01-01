بدء طرح سيات أتيكا 2023 في السوق المصري



سيات أتيكا سيات أتيكا

أعلنت مؤخرا شركة كيان ايجيبت الوكيل الرسمي لشركة سيات في مصر عن تقديم موديل 2023 من سيارتها أتيكا في السوق المحلي، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمه الوكيل بفئتين فقط من التجهيزات، وبلغت أسعار فئات موديل 2023 من السيارة كالتالي:



- فئة أولى بسعر مليون و100 ألف جنيه (زيادة 190 ألف جنيه عن موديل 2022).



- فئة ثانية بسعر مليون و200 ألف جنيه (زيادة 215 ألف جنيه عن موديل 2022).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.