بدء طرح سيات أتيكا 2023 في السوق المصري

أعلنت مؤخرا شركة كيان ايجيبت الوكيل الرسمي لشركة سيات في مصر عن تقديم موديل 2023 من سيارتها أتيكا في السوق المحلي، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمه الوكيل بفئتين فقط من التجهيزات، وبلغت أسعار فئات موديل 2023 من السيارة كالتالي:
- فئة أولى بسعر مليون و100 ألف جنيه (زيادة 190 ألف جنيه عن موديل 2022).
- فئة ثانية بسعر مليون و200 ألف جنيه (زيادة 215 ألف جنيه عن موديل 2022).
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