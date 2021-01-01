رفع سعر كل فئات سكودا كودياك في السوق المصري

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سكودا كودياك

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية ثابتة بلغت 100 ألف جنيه على مختلف فئات سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV وهي نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.

وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:

- فئة أولى بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة ثانية بسعر مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة ثالثة بسعر مليون و600 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة رابعة بسعر مليون و650 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة خامسة بسعر مليون و725 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).
وتحمل الفئات الخمسة من كودياك 2022 المتاحة محليا محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

المصدر: التوكيل

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