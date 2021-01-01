رفع سعر كل فئات سكودا كودياك في السوق المصري

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية ثابتة بلغت 100 ألف جنيه على مختلف فئات سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV وهي نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.
وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).
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