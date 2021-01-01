قفزة لأسهم لوسيد بعد تقارير عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الشركة بالكامل

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صورة الخبر: لوسيد
لوسيد

قفزت أسهم لوسيد الأمريكية بحوالي 75% في تداولات الجمعة بالبورصة الأمريكية بعد تقارير عن استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على الشركة بالكامل وشراء باقي الأسهم.

هي تقارير غير مؤكدة للوقت الحالي، ولكن تلمح إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل حالياً بالتعاون مع البنك الاستثماري جي بي مورجان لتطوير خطة شراء ما تبقى من أسهم لوسيد.

ورفضت علامة لوسيد التعليق على الخبر للوقت الحالي، ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حالياً 62% من أسهم لوسيد، بعد استثمارات جديدة من الصندوق السيادي السعودي في نوفمبر الماضي بقيمة 915 مليون دولار.

وتستعد لوسيد لطرح ثاني موديل في مجال العلامة باسم “جرافيتي” خلال 2023، وهي SUV كهربائية فاخرة بلغة تصميم مماثلة لموديل اير سيدان الحالي، مع مشاركة معظم التقنيات ونفس المحركات الكهربائية التي تصل لقوة 1200 حصان للفئة الأفخم والأغلى سعراً في مجال اير.

المصدر: المربع نت

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