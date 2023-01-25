فئات يمكنهم إضافة أبنائهم للبطاقات التموينية.. تعرف عليهم

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تتيح وزارة التموين، إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية، لـ 5 فئات فقط من المستحقين، بحسب قرار وزير التموين الصادر في ديسمبر الماضي، وهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأيضا المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.



وتواصل وزارة التموين، استقبال طلبات إضافة المواليد، من خلال مكاتبها التموينية على مستوى المحافظات، على أن يقوم صاحب البطاقة بتقديم المستندات التي تؤكد انتمائه لأحد الفئات المستهدفة.



واشترطت وزارة التموين، حتى يتم قبول طلب إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، أن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وأن لا يزيد عدد المستفيدين بالبطاقة بعد الإضافة عن 4 أفراد فقط.

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حيث تستهدف وزارة التموين، إضافة الأبناء للفئات السابقة بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، مثال البطاقة المقيد بها فردين"زوج وزوجة، " يحق لهما إضافة 2 من الأبناء ، بينما البطاقة المقيد بها 3 أفراد ، يمكنها إضافة فرد آخر فقط.وسوف يقوم الأفراد الجدد على البطاقة التموينية، بصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة، وذلك من خلال المنافذ التموينية، و المجمعات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة يوميا ، بسعر 5 قروش للرغيف.