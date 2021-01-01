مقابل أكل الجبنة قبل النوم..وظيفة بـ 1000 دولار

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صورة الخبر: الجبنة
الجبنة

أعلنت شركة Sleep Junkie عن اختبار واحدة من أشهر نظريات النوم الأوروبية، والتي تدعي أن تناول الجبن قبل النوم يمنحك كوابيس.

وأطلقت شركة مراجعة المراتب عرض عمل للمتطوعين المستعدين للانضمام إلى وظيفة النوم هذه من أجل إجراء البحث والتحليل المطلوبين لتحسين النوم السليم.

سيأكل المشاركون الجبن كل ليلة ثم يكتبون عن أي أحلام أو كوابيس تحدث. سيقومون أيضًا بتسجيل جودة نومهم باستخدام متتبع النوم.

وستدفع الشركة للمشاركين 1000 دولار بمجرد الانتهاء من الدراسة، بحسب cbs news.

وقالت الشركة: «سيصبح الحالمون بمنتجات الألبان لدينا مختبري الجبن الرسميين لدينا، ويقدمون ملاحظات صادقة بشأن كيفية تأثير تناول أنواع مختلفة من الجبن قبل النوم على جودة نومهم». وسيبدأ المرشحون العمل في مارس ويتوقع أن يعملوا لمدة ثلاثة أشهر.

ذكرت الشركة في بيان لها أن المرشح يجب أن يكون على الأقل 21 عامًا، وأن يمتلك ساعة ذكية أو متتبعًا للياقة البدنية لتتبع النوم، ولديه جدول نوم ثابت، ويكون قادرًا على النوم بمفرده في أثناء التجارب. كما يجب ألا يعاني الشخص من أي مشاكل نوم حالية أو لديك أي منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز.

المصدر: المصرى اليوم

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