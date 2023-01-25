سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصر اليوم السبت 28 يناير في البنوك



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنه المصري، اليوم السبت 28 يناير، بالتزامن مع إجازة البنوك «وفقًا لآخر تحديثات في سعر الدولار»، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 29.8585 جنيه للبيع، و29.9433 جنيه للبيع، وذلك بعد أن سجل سعر الدولار ارتفاعًا بمعدلات غير مسبوقة مطلع 2023.



سعر الدولار مقابل الجنيه

وقال الدكتور مصطفى، بدرة الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار الآن في البنوك أصبح أكثر مرونة بما يؤكد القدرة على جذب مزيد من العملات الأجنبية داخل مصر، متوقعا ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وأوضح مصطفى، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه من المتوقع مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية، حدوث انخفاض كبير في حدود 10% في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

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