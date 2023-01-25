«التموين» تفسر استقرار سعر الذهب اليوم



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر جرام الذهب اليوم الجمعة الموافق 27-1-2023، على نفس أسعار أمس الخميس، وهذا ما فسره الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للشئون الذهب، حيث أرجع أن ثبات اسعار الذهب، جاء بسبب استقرار سعر الدولار في البنوك،. وتوافره في البنك المركزي، مؤكدا أن هناك توقعات باستمرار الاستقرار وذلك لان تدوال سعر الدولار يعتبر عادلا، ويخدم كل الاطراف سواء المستهلك أو العاملين في مجال الذهب.



تعرف على سعر جرام الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 27-1-2023

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام عيار 18: 1504 جنيها لسعر البيع.



سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام عيار 14: 1173 جنيه لسعر للبيع.

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