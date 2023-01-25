«التموين» تفسر استقرار سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب

استقر سعر جرام الذهب اليوم الجمعة الموافق 27-1-2023، على نفس أسعار أمس الخميس، وهذا ما فسره الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للشئون الذهب، حيث أرجع أن ثبات اسعار الذهب، جاء بسبب استقرار سعر الدولار في البنوك،. وتوافره في البنك المركزي، مؤكدا أن هناك توقعات باستمرار الاستقرار وذلك لان تدوال سعر الدولار يعتبر عادلا، ويخدم كل الاطراف سواء المستهلك أو العاملين في مجال الذهب.

تعرف على سعر جرام الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 27-1-2023
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام عيار 18: 1504 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 14
سجل سعر جرام عيار 14: 1173 جنيه لسعر للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12
سجل سعر جرام الذهب عيار 12: 1005 جنيها لسعر البيع

سعر جرام الذهب عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24: 2006 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 22
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 :1843 جنيها لسعر البي

سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام عيار 21: 1755 جنيها لسعر للبيع.

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، انتعاش حركتى البيع والشراء داخل أسواق الصاغة، سواء كانت للمشغولات الذهبية أو الجنيه أو السبيكة الذهب، وهذا ما يفسر تمسك المواطنين بالمعدن الأصفر واعتباره أداة الاستثمار الآمن في ظل وجود الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام.

المصدر: المصرى اليوم

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