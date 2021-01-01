تؤكد سامسونج دعم سلسلة Galaxy S23 بزجاج Gorilla Glass Victus 2

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صورة الخبر: Gorilla Glass Victus 2
Gorilla Glass Victus 2

أعلنت شركة سامسونج اليوم على أن سلسلة Galaxy S23 القادمة هي أولى الإصدارات التي تضم طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2.

قدمت Corning الجيل الجديد من Gorilla Glass Victus 2 الذي يدعم الأجهزة بطبقة حماية ومقاومة أعلى للصدمات والخدش أو التصدع.

ولقد كان لشركة سامسونج الريادة العام الماضي في إستخدام Victus Plus المحسن في سلسلة هواتف Galaxy S22، واليوم تؤكد Samsung MX على أنها سيكون لها الريادة هذا العام أيضاً في إستخدام الإصدار الجديد Victus 2 في سلسلة Galaxy S23.

ويستهدف الجيل الجديد من زجاج Version 2 التركيز على مقاومة الصدمات بكفاءة أعلى، أو السقوط العرضي، حيث تؤكد Corning على قدرة الزجاج على مقاومة السقوط على الأسطح الخشنة مثل الخرسانه من إرتفاع يصل إلى 1 متر، أو 2 متر في حالة السقوط على الأسفلت.

أيضاً يتميز Victus 2 بتصميم يتضمن 22% من المواد المعاد تدويرها، ومن المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من زجاج Corning حماية الجهة الأمامية والخلفية في الأجهزة.

من جانب أخر أكدت سامسونج على إلتزام الشركة في التركيز على رؤية الإستدامة في أجهزة الشركة، لذا كان إختيار الشركة هذا العام لزجاج Victus 2 الذي يأتي بآداء أفضل وتأثير أقل على البيئة.

المصدر: بوابه المتميز

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