تؤكد سامسونج دعم سلسلة Galaxy S23 بزجاج Gorilla Glass Victus 2

أعلنت شركة سامسونج اليوم على أن سلسلة Galaxy S23 القادمة هي أولى الإصدارات التي تضم طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2.
قدمت Corning الجيل الجديد من Gorilla Glass Victus 2 الذي يدعم الأجهزة بطبقة حماية ومقاومة أعلى للصدمات والخدش أو التصدع.
ولقد كان لشركة سامسونج الريادة العام الماضي في إستخدام Victus Plus المحسن في سلسلة هواتف Galaxy S22، واليوم تؤكد Samsung MX على أنها سيكون لها الريادة هذا العام أيضاً في إستخدام الإصدار الجديد Victus 2 في سلسلة Galaxy S23.
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