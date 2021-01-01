تبدأ مايكروسوفت فرض التحديث إلى Windows 11 22H2

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بدأت شركة مايكروسوفت طرح إصدار عام 2022 الإجباري من نظام التشغيل ويندوز 11 على الأجهزة التي تعمل بإصدار عام 2021 الذي يقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص به في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وجرت عادة عملاقة التقنية الأمريكية أن تُطلق تلقائيًا الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل التابعة لها لضمان استمرار رعاية تلك الأجهزة التي تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص بها، وذلك بتزويدها بآخر التحديثات البرمجية، والتحديثات الأمنية، والتحسينات.



وتأتي مرحلة طرح التحديث التلقائي لإصدار عام 2022 المعروف أيضًا باسم (Windows 11 22H2) بعد أن أصبح متاحًا للنشر على نطاق واسع اليوم للمستخدمين الذي لديهم أجهزة مؤهلة له عبر خاصية تحديث نظام ويندوز (Windows Update).

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وقالت مايكروسوفت في تحديث لما يُعرف بلوحة المعلومات الصحية: “نبدأ اليوم التحديث التلقائي لأجهزة المستهلكين وأجهزة قطاع الأعمال غير المدارة التي تعمل بإصدار 21H2 من النسختين المنزلية (Home) والاحترافية (Pro) من ويندوز 11 إلى إصدار 22H2 من ويندوز 11”.وأضافت الشركة: “منذ نظام ويندوز 10، فإننا نساعد على إبقاء مستخدمي ويندوز مُحدَّثين ومُأمَّنين مع الإصدارات المدعومة من ويندوز من خلال التحديثات التلقائية. نحن نستخدم الأسلوب نفسه لنظام التشغيل ويندوز 11 لمساعدتك على البقاء محميًّا ومُنتِجًا”. وستُطرح التحديثات التلقائية تدريجيًا، وذلك بدءًا من الأجهزة التي تعمل بنظام (Windows 21H2) لأطول مدة.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:ودعت مايكروسوفت المهتمين بالانتقال إلى إصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11 الآن، إلى فتح إعدادات تحديث ويندوز (Windows Update) ثم تحديد التحقق من وجود تحديثات. وإن كان الجهاز جاهزًا، فسيُرى خيار التنزيل والتثبيت.وأوضحت الشركة: “إذا اكتشفنا أن جهازك قد يكون به مشكلة، مثل التوافق، فقد نُعلِّق التحديث وقائيًا. وفي هذه الحالة، لن يُثبَّت التحديث تلقائيًا حتى يتم حل المشكلة”.