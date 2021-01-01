ملايين الدولارات مقابل معلومات عن ارتباط عصابة Hive بالحكومات الأجنبية

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عرضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس ما يصل إلى 10 ملايين دولار لمن يُقدِّم معلومات قد تساعد في إثبات ارتباط عصابة برامج انتزاع الفدية الخبيثة (Hive Ransomware) أو غيرها من جهات التهديد، بالحكومات الأجنبية.



وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية (FBI) أن هذه العصابة انتزعت نحو 100 مليون دولار أمريكي من أكثر من 1,500 شركة منذ شهر حزيران/ يونيو 2021.



ونشر حساب وزارة الخارجية الأمريكية تغريدة قال فيها: “إن كانت لديك معلومات تربط (Hive) أو أي من جهات التهديد الإلكترونية الضارة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة بحكومة أجنبية، فأرسل إلينا معلومات عبر خط المعلومات السرية في شبكة (Tor). قد تكون مؤهلًا للحصول على مكافأة”.

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وأضافت الوزارة: “نريد معلومات بشأن تحديد هوية أو موقع أي شخص يشارك، ويتصرف بتوجيه من حكومة أجنبية، في أنشطة إلكترونية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة في انتهاك لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. أرسل إلينا معلوماتك عبر سيجنال، أو تيليجرام أو واتساب أو خط المعلومات السرية القائم على شبكة (Tor)”.وخلال العامين الماضيين، عرضت وزارة الخارجية أيضًا مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي للحصول على معلومات سرية يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الأعضاء لعصابات انتزاع الفدية: (Conti)، و (REvil)، و (Darkside).موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وتقدم وزارة الخارجية هذه المكافآت في إطار برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابر للحدود (Transnational Organized Crime Rewards Program)، الذي دُفع من خلاله أكثر من 135 مليون دولار أمريكي من المكافآت منذ عام 1986.يُشار إلى أن هذا العرض يأتي بعد أن استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقع (Tor) الخاصة بعصابة (Hive Ransomware) في إطار عملية دولية لإنفاذ القانون.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن هذه العملية سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتعرف على الهجمات قبل وقوعها وتحذير الأهداف، والحصول على مفاتيح فك التشفير وتوزيعها على الضحايا، مما منع ما يقرب من 130 مليون دولار من مدفوعات الفدية.وأضافت: “منذ التسلل إلى شبكة (Hive) في تموز/ يوليو 2022، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 مفتاح فك تشفير لضحايا (Hive) الذين تعرضوا للهجوم. بالإضافة إلى ذلك، وزّع مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 1,000 مفتاح فك تشفير إضافي لضحايا (Hive) السابقين”.