تغير هوندا نموذج أعمالها العالمي من أجل تسريع نموها

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هوندا

أعلنت شركة هوندا أنها ستعمل على “تسريع” تطوير التقنيات الكهربائية من خلال تغيير الطريقة التي تدير بها الشركة أعمالها على مستوى العالم.

سيشمل نموذج هوندا الجديد إنشاء قسم جديد لعمليات تطوير التقنيات الكهربائية لتعزيز تطوير السيارات الكهربائية في أقسام السيارات والدراجات النارية والمركبات الرياضية، وقالت هوندا أن القسم سيدعم تنفيذ الخطط التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أبريل 2022. في ذلك الوقت، أعلنت شركة صناعة السيارات أنها تخطط لبناء 30 سيارة كهربائية حول العالم بحلول عام 2030.

وقالت هوندا إنها تتخذ هذه الخطوات “لتحويل نفسها من خلال الكهرباء وخلق قيمة جديدة” إلى “شركة يريد لها المجتمع أن تكون” في العصر الكهربائي.

المصدر: سعودى شفت

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