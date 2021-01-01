تطور بورش تايكان بأكثر من 1,000 حصان لمنافسة تيسلا ولوسيد

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صورة الخبر: بورش
بورش

ستحصل عائلة بورش تايكان قريباً على فئة فائقة وموجهة للحلبات، والتي ستنافس تيسلا موديل S بلايد ولوسيد Air بشكل مباشر.

بالتظر لأحدث الصور التجسسية، نشاهد أن التعديلات الأيروديناميكية للسيارة أصبحت أوضح، ويقال أن الفئة الأقوى من تايكان الكهربائية ستوفر ما يزيد عن 1,000 حصان. وكان من الطريف في هذه النسخة من السيارة تحديداً حصولها على شعار فولكس واجن TDI المخصص بالأساس لسيارات الديزل، ولا يبدو أن له أي دور مع تايكان سوى لفت النظر.

يعتقد أن السيارة سيتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري، وستكون أحد الإضافات المنتظرة إلى مجموعة بورش.

المصدر: سعودى شفت

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