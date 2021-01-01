بنتلي تكشف عن كونتينينتال GT وحيدة

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صورة الخبر: بنتلي كونتينينتال GT
بنتلي كونتينينتال GT

كشفت بنتلي عن نسخة واحدة من بنتلي للاحتفال بسيارة الشركة الكلاسيكية R Type Continental من عام 1953.

في وقتها، كانت بنتلي R Type Continental أسرع سيارة بـ 4 مقاعد، وأتت النسخة المعروضة تحديداً بعد طلب أحد عملاء بنتلي في سويسرا بلون العاج الأبيض، وكانت الشركة تصف السيارة بأنها “سجادة سحرية تقضي على مسافات كبيرة” في وقتها. وكان تصميم السيارة المرتكز على ثلاث خطوط مسحوبة مصدر إلهام عندما صممت الشركة سيارتها كونتينينتال الجديدة. بالعودة للنسخة المعروض من السيارة الكلاسيكية، فقد أعادت بنتلي شراءها عام 2001 من مالكها لتصبح واحدة من السيارات النادرة المعروضة في مجموعة الشركة، وحصلت على اسم خاص بها JAS 949.

للاحتفال، أضافت بنتلي تشطيبات داخلية من الخشب مماثل لما قدمته R Type Continental البالغة من العمر 70 عاماً. وطبعت الشركة مخطط تصميم السيارة على لوحة العدادات لتوضح المقصود من كونتينينتال GT الجديدة. ويكمل التصميم اللون العاجي المطابق واللمسات المعدنية اللامعة.

المصدر: سعودى شفت

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