زيادة على أسعار سكودا أوكتافيا بالسوق المصري

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سكودا أوكتافيا

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لزيادة سعرية على سيارتها سكودا أوكتافيا، حيث أصبحت الأسعار الرسمية لهذا الموديل كالتالي:

- فئة أولى من 900 إلى 980 ألف جنيه (زيادة 80 ألف جنيه).

- فئة ثانية من مليون إلى مليون و100 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من مليون و75 ألف جنيه إلى مليون و175 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة رابعة (فئة RS الرياضية) من مليون و400 ألف جنيه إلى مليون و500 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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