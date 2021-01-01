موديل 2023 من بيجو 2008... أرخص SUV من الشركة الفرنسية في مصر



بيجو 2008 بيجو 2008

تعتبر سيارة بيجو 2008 واحدة من السيارات المميزة التي تقدمها شركة مانسكو باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، حيث تتميز هذه السيارة بأنها أرخص SUV تقدمها الشركة في مصر.



وفي السوق المحلي تم مؤخرا طرح موديل 2023 من السيارة، وذلك بالأسعار التالية:



- فئة أولى بسعر 779 ألف و990 جنيه (زيادة 265 ألف جنيه عن موديل 2022).

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- فئة ثانية بسعر 839 ألف و990 جنيه (زيادة 290 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثالثة بسعر 899 ألف و990 جنيه (زيادة 308 ألف جنيه عن موديل 2022).ويحمل هذا الموديل محرك بنزين 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل الجديد التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام المكابح EBA.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مثبت سرعة.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مداخل AUX وUSB وبلوتوث.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح هالوجين أمامية.- تكييف هواء.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية LED.- كاميرا خلفية.- شاشة رقمية 10 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منافذ USB خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور مطر.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- وسائد هوائية جانبية.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام GPS الملاحي.- مصابيح أمامية LED.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سقف بانورامي.