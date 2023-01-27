أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 27-1-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

تستعرض جريدة المال في السطور التالية أسعار العملات اليوم الجمعة 27-1-2023 أمام الجنيه المصري، والتقرير يرصد حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب مواقع 9 بنوك محلية وعربية وأجنبية، ووفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، بحسب آخر قائمة للصرف صادرة عن موقع البنك قبيل العطلة الأسبوعية الرسمية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.73 جنيه للشراء، 36.85 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.



سعر الدولار اليوم: 29.82 جنيه للشراء، 29.92 للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، 32.52 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.94 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 97.68 جنيه للشراء، 98.03 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.12 جنيه للشراء، 8.14 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك بلوم مصر: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 للبيع.البنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.بنك قناة السويس: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.29 جنيه للشراء، 32.59 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك بلوم مصر: 32.46 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 32.33 جنيه للشراء، 32.66 للبيع.بنك مصر: 32.29 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك بلوم مصر: 36.72 جنيه للشراء، 36.95 للبيع.المصرف المتحد: 36.65 جنيه للشراء، 36.94 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.53 جنيه للشراء، 36.99 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 36.53 جنيه للشراء، 36.99 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 8.10 جنيه للشراء، 8.12 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.10 جنيه للشراء، 8.12 للبيع.بنك أبوظبي التجاري: 8.07 جنيه للشراء، 8.15 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك بلوم مصر: 8.08 جنيه للشراء، 8.15 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع.بنك البركة: 7.76 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.بنك بلوم مصر: 7.85 جنيه للشراء، 7.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي الكويتي: 94.69 جنيه للشراء، 98.09 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 94.12 جنيه للشراء، 97.81 للبيع.بنك بلوم مصر: 92.41 جنيه للشراء، 97.25 للبيع.البنك الأهلي المصري: 94.15 جنيه للشراء، 97.81 للبيع.