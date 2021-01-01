طرق للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تخفيف حدة الكوليسترول.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد أهم هذه العوامل، ويحذر الأطباء من تجاهله وإهماله.

ارتفاع الكوليسترول في الدم

وحسبما أوردت صحيفة تايم، في ما يلي أفضل 5 طرق للسيطرة على ارتفاع نسبة الكوليسترول وفقاً لتجارب أشخاص مصابين.



تقليل السكر وتناول مزيد من الألياف
اختيار الدهون بحكمة

تخصيص وقت لممارسة الرياضة

الإقلاع عن التدخين

تناول الدواء حسب التوجيهات

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المصدر: السلطة

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