طرق للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول

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تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تخفيف حدة الكوليسترول.



ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد أهم هذه العوامل، ويحذر الأطباء من تجاهله وإهماله.





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ارتفاع الكوليسترول في الدموحسبما أوردت صحيفة تايم، في ما يلي أفضل 5 طرق للسيطرة على ارتفاع نسبة الكوليسترول وفقاً لتجارب أشخاص مصابين.تقليل السكر وتناول مزيد من الأليافاختيار الدهون بحكمةتخصيص وقت لممارسة الرياضةالإقلاع عن التدخينتناول الدواء حسب التوجيهاتونقدم لكم من خلال موقع "السلطة"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ سعر الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات اليوم ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.