أسعار الأسماك اليوم في مصر الجمعة 27 يناير 2023



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

تباينت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27 يناير 2023، حيث سجل سعر السبيط من 110 إلى 210 جنيهًا وبلغ سعر الجمبري من 360 إلى 440 جنيهًا، بعدما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية منها اللحوم والأسماك والدواجن والبيض، بمعارض أهلا رمضان ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة.



أسعار الأسماك اليوم

سعر سمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا



سعر سمك المكرونة السويسي 65 إلى 115جنيه

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سعر سمك السبيط من 110 إلى 210 جنيهاسعر كيلو الجمبري من 360 إلى 440 جنيهًاسعر سمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهاأسعار السلع في معارض أهلا رمضانوفي معارض أهلا رمضان، يتم طرح السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو ومكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها، وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها وزيت خليط عبوة 1 لتر من 47 الى 49 جنيها وعبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.