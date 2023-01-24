أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 1755 جنيها للجرام



أسعار الذهب أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعًا إلى 1755 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر-، في حين يسجل السعر العالمي للذهب مستويات 1924 دولار في تعاملات الجمعة. أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 1495 جنيها



عيار 21 يسجل 1755 جنيها عيار 24 يسجل 1994 جنيها الجنيه الذهب يسجل 14040 جنيها سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، أمس الخميس، حيث ينتظر المستثمرون الحصول على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وسجل سعر الأونصة 1937 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 مرتفعا بنسبة 0.2% إلى 1945 دولار، على الجانب الأخر ظل مؤشر الدولار ثابتا بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.