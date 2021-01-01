تسريب مواصفات OnePlus Pad



OnePlus Pad OnePlus Pad

أكدت شركة "وان بلس" OnePlus الصينية أنها ستطلق أول جهاز لوحي "تابلت" يحمل علامتها التجارية ويعمل بنظام أندرويد في الهند، وسيحمل اسم OnePlus Pad وذلك خلال مؤتمر Cloud 11 المقام في مدينة نيودلهي 7 فبراير القادم.



ووفقا لتقرير mysmartprice سيتم الكشف عن جهاز OnePlus اللوحي جنبًا إلى جنب مع هاتف الفلاج شيب الرائد OnePlus 11 و OnePlus Buds Pro 2 وغيرها من المنتجات المتميزة التي ستتوفر في الأسواق العالمية قريبًا. لم تؤكد OnePlus حتى الآن أي تفاصيل عن جهازها اللوحي الأول، فقط أعلنت عن اسمه التجاري وتاريخ الإطلاق، ومع ذلك تم تسريب كل مواصفاته الفنية والتقنية الجديدة.



OnePlus Pad

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مواصفات تابلت OnePlus Padسيكون OnePlus Pad العامل بنظام Android له شاشة كبيرة الحجم وبنية متميزة من مواد خام عالية الجودة. كما هو موضح في التصميم المسرب ، يحتوي تابلت OnePlus اللوحي على فتحة دائرية في الخلف لإعداد الكاميرا، ونجد أسفل ثقب الكاميرا شعار OnePlus منقوش على الهيكل المعدني، واللافت للنظر أن جزية الكاميرا الدائرية البارزة في التابلت شبيهة جدا بجزيرة كاميرات هاتف وان بلس 11، كما يحتوي الإطار على مفاتيح التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن. بينما نجد على الجانب الأيسر هناك فتحة والتي يمكن أن تستخدم لوضع قلم.سيحتوي الجزء الأمامي من جهاز OnePlus اللوحي على شاشة مقاس 11.6 بوصة مع أزرار جانبية رفيعة مع وجود كاميرا السيلفي الأمامية على الحافة اليمنى ، مما يجعل الجهاز اللوحي قابلاً لإجراء مكالمات الفيديو عند الاحتفاظ به في الـ landscape الأفقي.الجدير بالملاحظة أن الصور المسربة للجهاز اللوحي والتفاصيل تستند إلى صور لوحدة مرحلة PVT تم اختبارها تحت الاسم الكودي "الحمل" أو "Aries" ، وهو نفسه جهاز OnePlus Pad.سيتم إطلاق العديد من منتجات OnePlus في الحدث يوم 7 فبراير. سيكون OnePlus 11 هو أبرز ما في الحدث، لأنه الهاتف الأساسي والرائد للعلامة التجارية خلال 2023 و هو مزودًا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 SoC وكاميرا ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. سيكون هناك أيضًا OnePlus 11R ، والذي سيظهر لأول مرة كعرض هاتف ذكي متميز.بإمكانات مبهرة.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتف شبابي جديد ينافس سامسونج وشاومي ينافس سامسونج وبسعر أرخص.. مواصفات الأسطورة القادم من وان بلس OnePlus 11يعلن موقع شركة وان بلس OnePlus الهندي على الويب الآن خمسة أجهزة من المقرر الكشف عنها رسميا في 7 فبراير، أهمها OnePlus 11 و OnePlus Buds Pro 2 ، وكلاهما من المتوقع أن يكون متاحًا أيضًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، إلى جانب OnePlus 11R الحصري في بعض الدول فقط، وشاشة تليفزيون OnePlus TV 65 Q2 Pro ، و OnePlus Pad.