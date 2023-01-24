مؤشر البورصة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 2018

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بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى منذ منتصف عام 2018 حسبما ذكر موقع قناة العربية، وعلى الرغم من اقتصار تداولات الأسبوع الماضي على 4 جلسات فقط، لكن الأسهم المدرجة ربحت أكثر من 30 مليار جنيه.



وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.87% رابحاً نحو 30.2 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1052 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 1082.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.



على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.51% مضيفاً نحو 726 نقطة بعدما قفز من مستوى 16065 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 16791 نقطة في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي.

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كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% مضيفاً نحو 94 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2830 نقطة إلى نحو 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.15% رابحاً نحو 616 نقطة بعدما صعد من مستوى 19504 نقطة إلى 20120 نقطة.وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.4% رابحاً نحو 293 نقطة مرتفعاً من مستوى 6618 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 6911 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% مضيفاً نحو 34 نقطة بعدما صعد من مستوى 2997 نقطة إلى نحو 3031 نقطة.وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% مضيفاً نحو 75 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4459 نقطة، إلى نحو 4534 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، نحو 12.8 مليار جنيه بكمية تداول 2.52 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية، مقابل قيمة تداول خلال الأسبوع الماضي بلغت 17 مليار جنيه بكمية تداول بلغت نحو 3.78 مليار ورقة مالية منفذة على 425 ألف عملية، واستحوذت الأسهم على نحو 75.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت السندات 24.29% خلال الأسبوع.وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال جلسات الأسبوع، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 84.3% من إجمالي التعاملات، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على 6.6%، واستحوذ المستثمرون العرب على نحو 9.1%.وسجل المتعاملون الأجانب صافي شراء بقيمة 173.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 474.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.