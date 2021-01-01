كويكب يعبر على مسافة قريبة جدًا من الأرض..الخميس ..

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تشهد الكرة الأرضية ، الخميس 26 يناير 2023 ، عبور كويكب مكتشف حديثاً يسمى 2023 BU من على ارتفاع 3500 كيلومتر فقط فوق أمريكا الجنوبية داخل حزام الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض عند الساعه 12:17 (09:17 مساءً بتوقيت جرينتش) وهو يتحرك بسرعة 9.3 كيلومتر بالثانية ولكن لا يوجد خطر من اصطدامه.



يبلغ قطر الكويكب 2023 BU ،5 أمتار ما يعني بأنه صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية وهو غير مرئي بالعين المجردة عند اقترابة حيث سيبلغ لمعانه الظاهري حوالي (+17.7) ، واذا افترض أنه في مسار اصطدام فسوف يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو آمر يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.



حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة بحجم 2023 BU لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير .

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تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظام الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبر المزيد عن أصل كوكب الأرض.إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على إكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرت الدول على الاستجابة لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.