تعلن ناسا عن خطط لصاروخ نووي يقلل من وقت السفر الى المريخ

كشفت وكالة ناسا ، أنها تبني صاروخًا يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال البشر إلى المريخ بشكل أسرع بكثير من المركبة التقليدية - يستغرق الوصول إلى الكوكب الأحمر حاليًا سبعة أشهر.
دخلت وكالة الفضاء الأمريكية في شراكة مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) بشأن برنامج الصاروخ الإيضاحي لعمليات Agile Cislunar (DRACO) الذي سيتم اختباره في عام 2027.
يوفر الصاروخ النووي (NTR) نسبة دفع إلى وزن عالية تبلغ حوالي 10000 مرة أكبر من الدفع الكهربائي وكفاءة أكبر بمرتين إلى خمس مرات من الدفع الكيميائي في الفضاء.
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