تعلن ناسا عن خطط لصاروخ نووي يقلل من وقت السفر الى المريخ

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كشفت وكالة ناسا ، أنها تبني صاروخًا يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال البشر إلى المريخ بشكل أسرع بكثير من المركبة التقليدية - يستغرق الوصول إلى الكوكب الأحمر حاليًا سبعة أشهر.



دخلت وكالة الفضاء الأمريكية في شراكة مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) بشأن برنامج الصاروخ الإيضاحي لعمليات Agile Cislunar (DRACO) الذي سيتم اختباره في عام 2027.



يوفر الصاروخ النووي (NTR) نسبة دفع إلى وزن عالية تبلغ حوالي 10000 مرة أكبر من الدفع الكهربائي وكفاءة أكبر بمرتين إلى خمس مرات من الدفع الكيميائي في الفضاء.

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وتدرس ناسا منذ عقود مفهوم الدفع الحراري النووي من أجل توفير قوة دفع.تُدخل هذه التقنية الحرارة من مفاعل الانشطار النووي إلى دافع الهيدروجين لتوفير قوة دفع يُعتقد أنها أكثر كفاءة بكثير من محركات الصواريخ التقليدية القائمة على المواد الكيميائية.ويقول المهندسون إن رحلة إلى المريخ من الأرض باستخدام هذه التكنولوجيا قد تستغرق 4 أشهر تقريبا بدلا من نحو 9 باستخدام محرك تقليدي يعمل بالطاقة الكيماوية، وسيقلل ذلك بشكل كبير من الوقت الذي يتعرض فيه رواد الفضاء لإشعاع الفضاء السحيق، وسيتطلب أيضا إمدادات أقل، مثل الطعام والبضائع الأخرى، أثناء رحلة إلى المريخ.