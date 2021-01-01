اليوم ..القمر يقترن بالمشتري..

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يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الخميس 26 يناير 2023، وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، حيث سيفصل بينهما حوالي درجة واحدة في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.



وجود القمر قرب كوكب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 369,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 806,482,121 مليون كيلومتر في هذا الاقتران.



كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا- حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

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تنتقل، خلال ساعات الليل، هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.