اليوم ..القمر يقترن بالمشتري..

آخر الأخبارعلم وتقنية › اليوم ..القمر يقترن بالمشتري..

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الخميس 26 يناير 2023، وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، حيث سيفصل بينهما حوالي درجة واحدة في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وجود القمر قرب كوكب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 369,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 806,482,121 مليون كيلومتر في هذا الاقتران.

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا- حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

تنتقل، خلال ساعات الليل، هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.



المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوم ..القمر يقترن بالمشتري..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2919

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager