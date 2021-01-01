5 فواكه شتوية يمكنك تناولها لفقدان الوزن



فواكه شتوية فواكه شتوية

تعتبر فواكه الشتاء خيارًا رائعًا ولا تحتوي فقط على ثروة من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة ، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في حرق دهون البطن بشكل طبيعي، حيث تحتوي على سعرات حرارية قليلة وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية وتساعدك أيضًا على تقليل وزن جسمك.



وبحسب ما ذكره موقع "news18"، إليك 4 فواكه شتوية لفقدان الوزن في هذا الموسم:



البرتقال:

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يعتبر البرتقال الفاكهة المثالية لإعطاء جسمك دفعة فيتامين سي ومن الرائع تضمينه في نظام التخلص من السموم الذي يساعدك أيضًا في إنقاص وزنك، ويعتبر البرتقال منخفض في السعرات الحرارية وغنية بالألياف والبوتاسيوم والمعادن، كما يساعد محتواه من الألياف في الهضم بشكل أفضل ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.التفاح:يعتبر التفاح مصدرًا ممتازًا معروفًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لعدد من العمليات البيولوجية، ويحتوي على كميات كبيرة من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس بالإضافة إلى فيتامينات A و C، ويمكن استخدام الألياف الموجودة في هذه الفاكهة للتخفيف من الإمساك وهو أمر شائع في فصل الشتاء عندما يتباطأ الهضم.الرمان:يحتوي الرمان على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ووفرة في مضادات الأكسدة والمعادن والألياف، كما أنها فاكهة لذيذة تعمل أيضًا بشكل جيد كوجبة خفيفة قبل التمرين أو بعده، كما تساعد الفاكهة في تقليل الدهون الثلاثية ، وهي نوع من الدهون.الجوافة:يساعد البروتين والألياف الموجودة في الجوافة على الحفاظ على الشعور بالامتلاء ومنع الإفراط في تناول الطعام، وتعتبر الجوافة الناضجة تمامًا وقليلة السكر ثمارًا ممتازة لفقدان الوزن.