

شاي الكرك شاي الكرك

شاي الكرك من المشروبات الهندية الشهيرة والتي انتقلت للوطن العربي، وأصبح المشروب الرسمي لبعض الدول العربية مثل الأمارات وغيرها من الدول، ويحتوي شاي الكرك على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، أبرزها أن شرب شاي الكرك باعتدال يحميك من الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ وغيرها من الأمراض الهضمية وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي، وتم استخدام هذا المشروب لعدة قرون كدواء طبيعي للعديد من الثقافات ويمكن أن يساعد في علاج كل شيء من عسر الهضم إلى السعال ونزلات البرد.



إضافة إلى ذلك، الشاي مفيد أيضًا لتقوية جهاز المناعة والمساعدة في دعم الجهاز الهضمي، وإحدى الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها من شرب هذا الشاي العشبي هي أنه سيساعد في بناء نظام المناعة لديك، مما يساعد على منع الأمراض من جميع الأنواع، ويساعد شرب هذا الشاي في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، مما سيساعدك على تحقيق حركات الأمعاء المنتظمة والحفاظ على قوة أعضائك.



الفوائد الصحية لشاي الكرك:

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1. يقوي المناعة.2. يعالج السعال والتهاب الحلق.3. يمنع عسر الهضم.4. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.5. يساعد في علاج التعب من قلة النوم.6. يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.7. يساعد على عزل الجسم عن درجات الحرارة الباردة (شاي مضاد للبرودة).8. يخفف من الحمى والومضات الساخنة.9. يهدئ الجسم ويقلل من القلق.10. يحسن طعم الطعام ويساعد على هضم الطعام.وفي هذا الصدد نقدم لك أسهل طريقة لإعداد شاي الكرك في المنزل:المعدات المستخدمه:مصفاهأناءقدر لغلي الماءمكونات الوصفة:أوراق كرك طازج2 ملعقة من السكر2 كوب ماء2 حبة هيل اختياري1/3 كوب حليب1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا1 ملعقة كبيرة من العسل ، اختياريطرق التحضير:1. ضع قدرًا من الماء على الموقد حتى يغلي.2. ضعي 4 أوراق من الكرك في وعاء وصبي عليها الماء المغلي. اتركها لمدة 5 دقائق مع الغطاء أعلى الوعاء.3. صفي الكرك في مصفاة وأضيفي كوبين من الماء العذب ، واثنين من حبات الهال ، وثلث كوب من الحليب ، وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ، و 1 تيرابايت من العسل إذا رغبت في ذلك (اختياري).4. اترك الشاي يغلي لمدة 5 دقائق على نار خفيفة ثم صفيه مرة أخرى قبل التقديم.