أجمل الشلالات في العالم..جوج فولز الأبرز..

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الشلالات من المعجزات المتواجدة على كوكب الأرض والتي تتمتع بأشكالها الساحرة، وفي هذا السياق نقدم لك أجمل الشلالات في العالم، بحسب موقع pandotrip.



جوج فولز في الهند:

في أعماق ولاية كارناتاكا، تقع شلالات جوج فولز المهيبة، والمعروفة أيضًا باسم ثاني أشد شلال في الهند، على ارتفاع 830 قدمًا (253 مترًا) ، توفر الشلالات إطلالات رائعة على الانحدار فوق المناظر الطبيعية الهندية المورقة الرائعة، لذلك، في الأساس ، إذا كنت مدمن شلال مسافرًا عبر الهند، فيجب أن تكون جوج فولز في قائمتك.



شلالات ساذرلاند في نيوزلاندا:

تقع شلالات ساذرلاند المذهلة بعيدًا في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين لا تزال قائمة إذا كانت شلالات ساذرلاند هي الأطول في نيوزيلندا، على ارتفاع 1،904 قدم (580 مترًا) ، فمن المؤكد أنها مثيرة للإعجاب بما يكفي لإبهار جميع الأشخاص حول العالم.

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أنجل فولز في فنزويلا:على ارتفاع مثير للإعجاب يبلغ 3212 قدمًا (979 مترًا) ، تعد أنجل فولز أعلى شلال منفرد في العالم، ناهيك عن أطول شلال في قائمتنا! بالنسبة لزوار فنزويلا ، فهي منطقة جذب لا بد من مشاهدتها، ونظرًا لأن ارتفاعه الهائل لم يكن مثيرًا للإعجاب بدرجة كافية.فقد اعتبر أنجل فولز أيضًا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، وزُعم أنه اكتشفه المستكشف الشهير السير والتر رالي أثناء بحثه عن مدينة El Dorado.