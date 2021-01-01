بعد غياب 38 يوما ... الإسماعيلي يعود لطريق الانتصارات أمام الداخلية



جانب من لقاء الإسماعيلي والداخلية جانب من لقاء الإسماعيلي والداخلية

عاد النادي الإسماعيلي لنغمة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الداخلية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأقيمت مباراة الإسماعيلي والداخلية على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.



وافتتح محمد مخلوف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 22 ثم عزز فراس شواط التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 41.

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وقلص الداخلية الفارق في الدقيقة 75 عن طريق مصطفى فوزي قبل أن يضيف محمد الشامي الهدف الثالث للدراويش في الدقيقة 85.وبهذه النتيجة، يحقق الدراويش الانتصار الثاني في الدوري هذا الموسم والأول بالنسبة للمدير الفني أحمد حسام ميدو، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 12 في المركز السابع عشر، بينما يتراجع الداخلية للمركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.ويعود الانتصار الأول للإسماعيلي إلى يوم 20 ديسمبر الماضي على حساب إنبي.وقاد ميدو الإسماعيلي في 7 مباريات حتى الآن، فاز في لقاء وحيد وخسر 3 وتعادل في مثلهم.تفاصيل المباراة:دخل الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد فوزي - باهر المحمدي - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمد الشامي - عمر الساعي - فراس شواط".وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: "رضا السيد - أحمد سيد عبد النبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبد العزيز السيد - مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون - سمير فكري – عبد الله اوجيفيني – حسين رجب".بدأت المباراة سجالا على الكرة بين لاعبي الإسماعيلي والداخلية في وسط الملعب بدون خطورة على المرمى.في الدقيقة 10 أرسل الداخلية كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة ولكن شتتها دفاع الإسماعيلي بنجاح.وفي الدقيقة 22 استطاع محمد مخلوف أن يتقدم بالهدف الأول للإسماعيلي، لتصبح النتيجة 1-0.وكاد الداخلية أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 29 ولكن نجح محمد فوزي حارس الإسماعيلي في التصدي للكرة.وعاد الإسماعيلي لتعزيز التقدم بالهدف الثاني برأسية فراس شواط في الدقيقة 41، ليتقدم الدراويش بنتيجة 2-0.وانتهت أحداث الشوط الأول بتفوق الإسماعيلي على الداخلية بهدفين دون رد.وفي الدقيقة 51 سدد سمير فكري لاعب الداخلية كرة قوية من مسافة بعيدة ولكن تصدى لها محمد فوزي وأخرجها لركلة ركنية.وفي الدقيقة 68 لجأ حكم المباراة أمين عمر لتقنية الفيديو للتأكد من ركلة جزاء للإسماعيلي بعد التدخل على فراس شواط داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب أي مخالفة بعد ذلك.وكاد البديل ياو أنور أن يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 73 لولا القائم الذي حرمه من هز الشباك.واستطاع الداخلية أن يسجل هدفه الأول في المباراة عن طريق مصطفى فوزي بعدما استغل خطأ من دفاع الإسماعيلي وشقيقه محمد فوزي والذي خرج بالخطأ من مرماه، لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 75.وفي الدقيقة 85 عزز محمد الشامي تقدم الإسماعيلي بالهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من محمد حسن، لتصبح النتيجة 3-1.واستمر تقدم الإسماعيلي على الداخلية بنتيجة 3-1 حتى نهاية المباراة، ليحصد الدراويش ثلاث نقاط غالية في الدوري الممتاز.