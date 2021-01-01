غداً.. أول أيام إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس والجامعات..



اجازة نصف العام اجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن غدا السبت الموافق 28 يناير 2023 ، هو أول أيام إجازة نصف العام 2023.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مدة إجازة نصف العام 2023 ستكون اسبوعين فقط .



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تنتهي إجازة نصف العام 2023 رسميا في لجميع طلاب المدارس يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

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