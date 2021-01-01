روسيا تدعو الى تحقيق دولي .. اوكرانيا تقوم بتخزين الاسلحة بالمحطات النووية

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صورة الخبر: محطة نووية في جنوب أوكرانيا
محطة نووية في جنوب أوكرانيا

دعت موسكو، الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دراسة معلومات نشرها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية وتفيد بتخزين كييف الأسلحة في محطات الطاقة النووية، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحافية: "انتبه الجميع لتصريح مدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين بأن أوكرانيا تخزن أسلحة وذخائر تتسلمها من الدول الغربية، على أراضي محطات الطاقة النووية".

وأضافت: "نرى أنه من الضروري أن تولي أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اهتماماً كبيراً لهذه المعلومات وألا تعتمد على التقارير المتسرعة لمفتشيها بأنهم لا يلاحظون أي نشاط من هذا القبيل في محطة الطاقة النووية".

وتابعت: "ندعو أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم التسرع في استنتاجات وتقييمات الوضع الحالي، وكذلك إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث الآن في محطات الطاقة النووية الأوكرانية".

من جهته، كان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك قد قال الاثنين، إن كييف لم تخزن قط أي نوع من أنواع الذخيرة على أراضي محطات الطاقة النووية في البلاد.

وكتب بودولياك تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "أوكرانيا لم تخزن أبداً أي أسلحة على أراضي محطات الطاقة النووية، أوكرانيا مفتوحة دائماً لهيئات التفتيش، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يذكر أن المكتب الصحافي للاستخبارات الروسية كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات الأوكرانية تخزن أسلحة وذخائر يقدمها الغرب في أراضي محطات الطاقة النووية.
ووفقاً للاستخبارات الروسية، فإن معظم هذه الأسلحة تشمل "أغلى وأندر صواريخ القوات الأوكرانية من طراز هيمارس ومنظومات الدفاع الجوي الأجنبية، فضلاً عن الذخيرة ذات العيار الثقيل".

المصدر: العربية نت

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